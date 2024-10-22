KADEM ‘6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde “Yapay Zekâ ve Kadın” ilişkisini tartışacak

8 Kasım günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarıyla başlayacak Zirve ile ilgili detayları, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu paylaştı.

Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'yle "Yurt dışından pek çok kişi, kurum ve kuruluşa da Türkiye'yi ve KADEM'i tanıma fırsatı sunuyoruz" diyen Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Zirve'nin ilk oturumunun farklı ülkelerin Aile, Kadın ve Teknoloji Bakanlarının katılımıyla düzenleneceğini belirtti.

Günümüzde yapay zekânın sunduğu fırsatlar kadar içerdiği tehditlerle de tartışıldığını hatırlatan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar şu ifadelerde bulundu: "Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde yapay zekânın imkânlarını ve sorunlarını kadın özelinde tartışmaya açıyoruz. Araştırmalar, bazı yapay zekâ uygulamalarının cinsiyet ayrımcılığını güçlendirdiğini gösteriyor. Amazon'un 2018'de geliştirdiği yapay zekâ tabanlı işe alma aracı, erkek adayları kadınlara göre daha fazla tercih etti. Yani yapay zekâ, mevcut iş gücü dinamiklerini kopyalayarak kadın adayları elemiş oldu. Ayrıca bu sistemler de ırk ve cinsiyet yanlılıklarını barındırıyor."