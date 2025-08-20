Kayıp Kamyon’un Yıldızları Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerine Aday!

Törenin açıklanan aday listesinde; Sinehane Film Prodüksiyon A.Ş.'nin yaptığı senaryo yarışmasında finale kalıp ödüle hak kazanan Kayıp Kamyon'un başrol oyuncuları yer alıyor. 18 Ekim 2024'te vizyona giren filmde güçlü performanslarıyla dikkat çeken Bülent Emin Yarar, Engin Hepileri ve Ülkü Hilal Çiftçi ödüle aday gösteriliyorlar.



"Kayıp Kamyon'da kızı ve damadını trafik kazasında kaybeden Vasıf, torunu Zeynep'in tek ailesidir. Tek amacı torununun geleceğini güvence altına almak olan Vasıf, aralarındaki kuşak çatışması sebebiyle Zeynep ile bir türlü doğru iletişim kuramaz. Dede ve torunun hayattan beklentileri bambaşkadır ve birbirlerine bir türlü dertlerini anlatamazlar. Ta ki beraber bir yola çıkana kadar…

Vergi borcu olduğu ortaya çıkan kayıp bir kamyon yüzünden tüm birikiminin elinden gideceğini öğrenen Vasıf, kamyonu aramak üzere en yakın dostu Fehmi ve torunu Zeynep'le birlikte bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk, Vasıf ve Zeynep'in üzerini örtmeye çalıştıkları ne varsa gün yüzüne çıkaracak ve kaçınılmaz bir yüzleşmeye sebep olacaktır. Vasıf ve Fehmi'nin dostlukları yeniden sınanırken Zeynep, hayalleri ve sevdikleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalır."



Dede ve torunu canlandıran Bülent Emin Yarar ve Ülkü Hilal Çiftçi, her yolculuğun yeniden bir tanışma olduğunu sıcacık bir anlatımla işleyerek Türk sinemasına anlamlı bir iz bırakıyorlar.

