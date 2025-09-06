Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor

"ANTALYA MARKASI ULUSLARARASI ALANDA YÜKSELİYOR"

Antalya'nın artık yalnızca deniz, kum, güneş için değil; tarihi, kültürü, gastronomisi ve spor turizmiyle de öne çıktığını vurgulayan Bakan Ersoy, "Antalya markası ulusal ve uluslararası alanda kendini göstermeye başlamıştır. Ağustos sonu itibarıyla şehre gelen ziyaretçi sayısı 11,7 milyona ulaştı." dedi.

Kasım ayında Antalya'nın üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacağını belirten Ersoy, "Kültür ve sanat şöleninin şehrin turizmine, sosyal ve ekonomik hayatına katkısını bir kez daha tecrübe edeceğiz." diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA EN GÖRKEMLİ ESERLERLE KATKI SUNACAĞIZ"

Bakan Ersoy, Geleceğe Miras projesiyle elde edilen kazanımların korunarak gelecek nesillere aktarılacağını belirtti.

Ersoy, "Antalya zamansız bir şehir. Biz kültürümüze yatırım yaparak turizmi zenginleştirmeye, turizmi güçlendirerek de kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ve tüm bilim insanlarına teşekkür eden Ersoy, "Birlikte ülkemizin kültür ve turizm potansiyelini Türkiye Yüzyılı'nın en görkemli eser ve hizmetlerine dönüştüreceğimize yürekten inanıyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.