Bu soykırımı durdurmalıyız

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "Üç Ayaklı Kedi" başlıklı 18. İstanbul Bienali'nin açılışı dün yapıldı. Açılışta konuşma yapan bienalin küratörü Christine Tohme, Filistin'deki soykırıma dikkat çekti. Tohme, çalışmasının, yaşamını yitiren insanlara armağan olduğunu belirterek, "Böyle devam edemeyiz; Filistin'de yaşanan soykırımı durdurmamız gerekiyor. Dünyanın bir köşesinde yalnızca yaşamak, var olmak ve kendi topraklarına sahip olmak istedikleri için masum insanların katledildiğini biliyorken, rahat koltuklarımızda uzanıp yatamayız" dedi.