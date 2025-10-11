Tarihi değirmen ilim merkezine dönüşüyor

İstanbul Eminönü'ndeki tarihi Unkapanı Değirmeni, restore edilerek İbni Haldun Üniversitesi'nin Süleymaniye Yerleşkesi olarak hizmet verecek. Uzun yıllardır harap halde olan değirmen alanının restorasyonu için "Tarihi Unkapanı Değirmeni Üniversite Dönüşüm Projesi'nin Temel Atma Töreni" gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan törene katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un tarihine, kültürüne ve ilim geleneğine yakışır çok özel bir projenin başlangıcına tanıklık ettiklerini belirtti. Ersoy, "Proje kapsamında, tarihi değirmen binasının aslına uygun şekilde restore edilerek eğitim ve araştırma alanına dönüştürülmesi, İstanbul'un kültürel mirasına da büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu tarihi mekân kültür, sanat ve eğitimin kalbinin attığı bir ilim merkezi haline gelecek" ifadelerini kullandı. İstanbul'un tarihsel ticaret merkezlerinden biri olan Unkapanı, Osmanlı öncesi dönemlerden itibaren hububat ticaretinin ve iskele faaliyetlerinin odak noktası oldu. Bölge, özellikle un ticaretinde kentin kalbi haline geldi.