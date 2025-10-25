Ahmet Cevdet Paşa’nın eserleri günümüze de ışık tutuyor

Zeytinburnu Belediyesi, "Yegâne-i Zaman, Ahmet Cevdet Paşa" isimli sempozyum düzenledi. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki sempozyum açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Ahmet Cevdet Paşa'yı yad etmek üzere bir aradayız. Kıymetli bir ilim ve devlet adamı olarak farklı alanlarda bıraktığı izlerle hatırlanan; geleneği ve yeniliği birlikte düşünebilme kabiliyetiyle öne çıkan Paşa'nın eserleri bugünümüze de ışık tutmayı sürdürüyor. " dedi. Sempozyuma eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda sanatsever katıldı.