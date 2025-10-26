90’ıncı yıl AKM’de kutlandı

KÜLTÜRve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 90. kuruluş yılı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Senfonik müzikten halk danslarına, mehterden semaya uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan gösteri, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın katıldığı etkinlikte, yaklaşık 200 sanatçı sahne aldı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Devlet Halk Dansları Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Modern Folk Müzik Topluluğu'nun yer aldığı gösteride, mehter takımı ve sema performansları da izleyicilerden tam not aldı.