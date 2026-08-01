Masal diyarı Kapadokya’nın ev sahipliğinde Nevşehir Kültür Yolu başladı

Festivalin Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kapadokya'yı eşsiz kılan özelliğin yalnızca peribacaları ve vadilerin değil, doğanın milyonlarca yılda şekillendirdiği güzellik ile insanın binlerce yıllık emeğinin aynı hikayede buluşması olduğunu dile getirdi. Yer altı şehirlerinden Göreme'nin kaya kiliselerine, Avanos'un çömlek çarkından Hacı Bektaş-ı Veli'nin irfanına kadar uzanan bu zengin mirasın, medeniyetin sabırla, emekle ve ortak değerlerle inşa edildiğini söyleyen Yazgı, Kapadokya'nın üreten, yaşatan ve ilham veren canlı bir kültür merkezi olduğunu belirtti.

Nevşehir'in dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaptığını belirten Yazgı, festival kapsamında 12 farklı noktada gerçekleştirilecek 156 etkinlikle kentin dokuz gün boyunca kültür ve sanatın merkezi olacağını vurguladı.

Yazgı, Göreme Festival Alanı'nda düzenlenecek konserlerin festival coşkusunu yaşatacağını, "Yaşayan Miras: Nevşehir" sergisinin geleneksel el sanatlarını günümüzle buluşturacağını, "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisinin ise tarih ve inanç mirasının seçkin örneklerini ziyaretçilerle buluşturacağını söyledi. Çocuk Köyü'nün de minik ziyaretçilerin sanatla iç içe vakit geçireceği önemli buluşma alanlarından biri olacağını ifade etti.

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Festivalin yalnızca kültür ve sanatla sınırlı olmadığını belirten Yazgı, hazırlanan 43 Lezzet Noktası sayesinde misafirlerin Nevşehir'in yüzyıllara dayanan mutfak kültürünü yakından tanıyacağını dile getirdi.

Yazgı, "İnanıyorum ki Nevşehir Kültür Yolu Festivali, Kapadokya'nın binlerce yıllık hikâyesine yeni anılar ekleyecek. Aynı konseri dinleyen, aynı sergiyi gezen, aynı sofrayı paylaşan insanlar, yıllar sonra belki etkinliklerin ayrıntılarını değil; burada yaşadıkları duyguyu hatırlayacak. Çünkü medeniyetleri geleceğe taşıyan yalnızca geride bırakılan eserler değil, insanların gönlünde yaşamaya devam eden ortak hatıralardır." ifadelerini kullandı.

25 ÖZEL ŞEKİLLİ BALON KAPADOKYA SEMALARINI SÜSLEDİ

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Göreme Festival Alanı'nda 7. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali de düzenlendi, 25'i özel şekilli olmak üzere toplam 35 sıcak hava balonu Kapadokya semalarını renklendirdi. Açılıştan bir gün önce düzenlenen Night Glow gösterileri yerli ve yabancı misafirlere eşsiz bir görsel şölen sundu.

NEVŞEHİR'İN KÖKLÜ GEÇMİŞİ FESTİVALDE YERİNİ ALDI

Festival kapsamında Güray Müze'de yer alan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi ziyaretçileri Osmanlı döneminin nadide eserleriyle, Melih Şentürk'ün "Distopik Evrenin Köhne Yapıları" sergisi ise sanatseverleri 2149 senesinin hikayesiyle buluşturdu.

Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi'nde düzenlenen "Yaşayan Miras: Nevşehir" sergisi şehrin köklü geçmişini ve yaşayan kültürel değerlerini ziyaretçilerle bir araya getirdi. Aynı alanda yer alan Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri ise geleneksel sanatların görünmeyen yönlerini gün yüzüne çıkardı.

MICHELIN'Lİ KAPADOKYA'DA YILDIZLI ŞEFLER 43 LEZZET NOKTASI BELİRLEDİ

Festival kapsamında, Michelin yıldızlı şeflerin de içinde yer aldığı isimler tarafından belirlenen 43 Lezzet Noktası, ziyaretçileri Nevşehir'in köklü mutfak kültürüyle buluşturacak. Göreme, Uçhisar, Ürgüp, Ortahisar ve Mustafapaşa'ya yayılan gastronomi rotasında; soğanlama, ağpakla, gendirme, dıvıl, yöresel kuru fasulyeler, kabak tatlısı, dolaz, kayısı ve ayva dolmaları gibi bölgenin simge lezzetleri keşfedilebilecek. Geleneksel esnaf lokantalarından özgün gastronomi duraklarına uzanan rota, Nevşehir'in gastronomi mirasını daha görünür kılmayı amaçlıyor.

Festivalin gastronomi programına Kapadokya'nın ilk ve tek Michelin yıldızlı restoranının şefi Duran Özdemir ev sahipliği yapacak. Michelin yıldızlı şef Zeynep Pınar Taşdemir, Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar, şef Doğa Çitçi, akademisyen Prof. Dr. Özge Samancı ile gazeteci ve yazar Zeynep Kakınç da konuk olarak bölgenin özgün mutfak kültürünü görünür kılacak.

GÖREME'DE DOKUZ GÜN BOYUNCA MÜZİK ŞÖLENİ YAŞANACAK

Festival kapsamında Göreme Festival Alanı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Hakan Altun, Poizi, Buray, Sefo, Merve Özbey, Alişan, Oğuzhan Koç, Bengü ve Gökhan Türkmen müzikseverlerle buluşacak.

Avanos Amfi Tiyatro'da kurulacak Çocuk Köyü'nde ise minikler festival ruhunu doyasıya yaşayacak. Çocuklar için düzenlenen yaratıcı atölyeler, dijital deneyim alanları, geleneksel oyunlar, Karagöz etkinlikleri ve VR Balon Turu gibi çeşitli etkinlikler festival süresince her gün eğlenceyi zirveye taşıyacak. FotoMaraton Nevşehir ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri de katılımcıların şehri kendi kadrajlarından fotoğrafladığı ve özgün eserlerin ortaya konduğu anlarla festival programının öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

NEVŞEHİR'DE KÜLTÜR, SANAT VE GASTRONOMİ AYNI ROTADA BULUŞUYOR

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevşehir'de gerçekleştirilecek etkinlikler; konserlerden atölyelere, sergilerden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi programlarına kadar uzanan zengin içeriğiyle şehrin dört bir yanında sanatseverlerle buluşacak. Festival, 9 Ağustos'a kadar Nevşehir'in müzeleri, tarihi meydanları ve kültür duraklarında ziyaretçilerini tarih, kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getiren kapsamlı bir programla ağırlamayı sürdürecek.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör