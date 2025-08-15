15 Ağustos gündemi alev aldı! Sinem Kobal, İzzet Yıldızhan, Fatih Terim...

4 ay önce iş insanı Fatih Erdem ile dillere destan bir aşiret düğünü ile dünyaevine giren ünlü fenomen Aleyna Dalveren, geçtiğimiz günlerde evliliğini sonlandırma kararı almıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada düğünde takılan altınları geri isteyen Dalveren'in sebebi ise herkesi şoke etti...
Yıllardır sunduğu programlarla ve şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Alişan, hem yeteneği hem de karakteriyle gönüllerde taht kuruyor. Ancak, başarılı sanatçının yıllardır hiç bilinmeyen bir sırrı var: Gerçek ismi...
Kişiliği ile gönüllerde taht kuran Hakkı Bulut, sanat camiasının önde gelen isimlerinden. Diğer sanatçıların aksine gösterişten uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden Bulut, bu tutumu ile örnek teşkil ediyor. Peki Hakkı Bulut'un 3+1'lik mütevazı evini gördünüz mü?
Erdem Kınay, "Simge Sağın bana kazık attı" diyerek magazin gündemini sallamıştı. Ünlü DJ, açıklamalarına hız kesmeden devam ederken şarkıcı Simge Sağın'dan karşı atak gecikmedi. Bakın ünlü DJ'in o sözlerine şarkıcı Simge Sağın nasıl yanıt verdi...
Yıllar önce yayınlanan Akasya Durağı dizisinde Can rolüyle hafızalara kazınan çocuk yıldız Erimşah Bora inanılmaz değişimiyle gündem oldu. 27 yaşındaki Erimşah Bora'yı görenler gözlerine inanamıyor. İşte son hali...
Geçtiğimiz günlerde esmer güzeli kızı Zelal ile adından söz ettiren ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan Alaçatı'da görüntülendi. 9 çocuk babası Yıldızhan, kızı ve eşi hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu.
Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu evliliğini kucağına aldığı iki kızıyla taçlandıran Sinem Kobal, 38 yaşına bastı. Eşi ve dostlarıyla yeni yaşını kutlayan Kobal'ın pastasının üzerindeki not ise gülümsetti.
En son Suudi Arabistan takımı Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, sezon başı olduğu için meslektaşları en yoğun ve sancılı günlerini geçirirken tatilin keyfini sürüyor.
Sayısız yapımda rol alan 82 yaşındaki usta oyuncu Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Peki Altuğ'un 54 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Öğrenince çok şaşıracaksınız...
Spotify bir skandala daha imza attı. Daha önce dini, milli değerleri aşağılayan içerikleri öne çıkardıkları için tepkilerin odağında olmuştu. Tepkileri hiçe sayan bu platform artık çıtayı iyice arttırmışa benziyor. Bu sefer de müzik listelerini rüşvetle ve adaletsiz şekilde manipüle ettiği iddialarıyla gündemde.
2016 yılında evlendiği iş insanı Sami Kiresepi ile mutlu bir evliliği olan Rachel Araz Kiresepi'den müjdeli haber geldi. Rachel Araz dördüncü kez anne olacak. Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un köşesinde...