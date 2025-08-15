Haberler Günaydın Haberleri 15 Ağustos gündemi alev aldı! Sinem Kobal, İzzet Yıldızhan, Fatih Terim...
Giriş Tarihi: 15.8.2025 11:37 Son Güncelleme: 15.8.2025 12:28

15 Ağustos gündemi alev aldı! Sinem Kobal, İzzet Yıldızhan, Fatih Terim...

Bugün de yine birbirinden çarpıcı gelişmeleri sizler için derledik. Sinem Kobal'ın doğum günü, İzzet Yıldızhan'ın şaşırtan itirafı, Fatih Terim'in tatili ve Rachel Araz'ın dördüncü hamileliği başta olmak üzere tüm gelişmeleri duymaya hazır mısınız?

Magazin turumuz başlıyor...
12:14

4 aylık evliliğini bitirme kararı almıştı! Fenomen Aleyna Dalveren altınlarını geri istedi "Hepsini kendim aldım..."

4 ay önce iş insanı Fatih Erdem ile dillere destan bir aşiret düğünü ile dünyaevine giren ünlü fenomen Aleyna Dalveren, geçtiğimiz günlerde evliliğini sonlandırma kararı almıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada düğünde takılan altınları geri isteyen Dalveren'in sebebi ise herkesi şoke etti...

11:57

Hepimiz onu Alişan olarak tanıyorduk! Meğer gerçek ismi bambaşkaymış...

Yıllardır sunduğu programlarla ve şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Alişan, hem yeteneği hem de karakteriyle gönüllerde taht kuruyor. Ancak, başarılı sanatçının yıllardır hiç bilinmeyen bir sırrı var: Gerçek ismi...

11:24

63 yıllık aşk yuvası! Arebesk'in mütevazı ismi Hakkı Bulut'un 3+1 evi gündem oldu!

Kişiliği ile gönüllerde taht kuran Hakkı Bulut, sanat camiasının önde gelen isimlerinden. Diğer sanatçıların aksine gösterişten uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden Bulut, bu tutumu ile örnek teşkil ediyor. Peki Hakkı Bulut'un 3+1'lik mütevazı evini gördünüz mü?

11:00

Keşfedilme polemiğinde şarkıcı Simge Sağın'dan DJ Erdem Kınay'a sert yanıt! "Elimi bir anda bıraktı..."

Erdem Kınay, "Simge Sağın bana kazık attı" diyerek magazin gündemini sallamıştı. Ünlü DJ, açıklamalarına hız kesmeden devam ederken şarkıcı Simge Sağın'dan karşı atak gecikmedi. Bakın ünlü DJ'in o sözlerine şarkıcı Simge Sağın nasıl yanıt verdi...

10:51

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı şimdi yakışıklı bir delikanlı oldu! 27 yaşındaki Erimşah Bora'yı görenler gözlerine inanamıyor...

Yıllar önce yayınlanan Akasya Durağı dizisinde Can rolüyle hafızalara kazınan çocuk yıldız Erimşah Bora inanılmaz değişimiyle gündem oldu. 27 yaşındaki Erimşah Bora'yı görenler gözlerine inanamıyor. İşte son hali...

10:22

Esmer güzeli kızı Zelal ile gündem olmuştu...9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’dan şaşırtan itiraf geldi! "Bir davete gidiyoruz ertesi gün..."

Geçtiğimiz günlerde esmer güzeli kızı Zelal ile adından söz ettiren ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan Alaçatı'da görüntülendi. 9 çocuk babası Yıldızhan, kızı ve eşi hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu.

09:13

Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik eşi Sinem Kobal 38 yaşına bastı! 'Hem harbi hem barbie'

Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu evliliğini kucağına aldığı iki kızıyla taçlandıran Sinem Kobal, 38 yaşına bastı. Eşi ve dostlarıyla yeni yaşını kutlayan Kobal'ın pastasının üzerindeki not ise gülümsetti.

08:05

Meslektaşları sahada, Fatih Terim sahilde! Eşi Fulya Hanım ile tatilin keyfini çıkarıyor

En son Suudi Arabistan takımı Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, sezon başı olduğu için meslektaşları en yoğun ve sancılı günlerini geçirirken tatilin keyfini sürüyor.

07:44

82 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 54 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi de Yeşilçam yıldızı çıktı!

Sayısız yapımda rol alan 82 yaşındaki usta oyuncu Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Peki Altuğ'un 54 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Öğrenince çok şaşıracaksınız...

07:06

Spotify eleştirilerin odağında! "Şişirilmiş isimler, gün gelir patlar"

Spotify bir skandala daha imza attı. Daha önce dini, milli değerleri aşağılayan içerikleri öne çıkardıkları için tepkilerin odağında olmuştu. Tepkileri hiçe sayan bu platform artık çıtayı iyice arttırmışa benziyor. Bu sefer de müzik listelerini rüşvetle ve adaletsiz şekilde manipüle ettiği iddialarıyla gündemde.

06:36

Sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi'den müjde! Dördüncü kez anne oluyor!

2016 yılında evlendiği iş insanı Sami Kiresepi ile mutlu bir evliliği olan Rachel Araz Kiresepi'den müjdeli haber geldi. Rachel Araz dördüncü kez anne olacak. Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un köşesinde...

