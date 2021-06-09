Camdaki Kız’ın yıldızı Hande Ataizi’den evlilik açıklaması geldi!

Milliyet'in haberine göre; Projenin bu hafta yayınlanacak bölümünün ardından Bodrum'a gideceğini belirten oyuncu, "Ağustos ayına kadar orada kalacağım" dedi.
1.5 yıl önce spor salonunda tanıştığı Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başlayan Hande Ataizi geçen yıl mayısta gelin olmayı planlıyordu.
Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile düğünlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Hande Ataizi, "Biz zaten bir aile olduk.
O yüzden düğün ikinci planda kaldı. Ne zaman kafamız rahat olursa, o zaman olacak" demişti.
Ataizi, "Sevgiliniz Dinç Aydoğdu'yla evlilik olur mu?" sorusuna ise, "Bu yaz aklımızda sadece tatil var" yanıtını verdi.