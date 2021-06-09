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Giriş Tarihi: 9.6.2021 08:01 Son Güncelleme: 9.6.2021 08:03

’ın yıldızı ’den açıklaması geldi!

Camdaki Kız’ın yıldızı Hande Ataizi’den evlilik açıklaması geldi!

Güzel oyuncu , sevgilisi ’yla görüntülendi. 1.5 yıl önce spor salonunda tanıştığı Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başlayan Hande Ataizi geçen yıl mayısta gelin olmayı planlıyordu. Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile düğünlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Hande Ataizi, "Biz zaten bir aile olduk. O yüzden düğün ikinci planda kaldı. Ne zaman kafamız rahat olursa, o zaman olacak" demişti. Ataizi, “Sevgiliniz Dinç Aydoğdu’yla olur mu?” sorusuna ise, “Bu yaz aklımızda sadece tatil var” yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu , rol aldığı dizinin sezon finalinin ardından tatile çıkacağını söyledi.

Güzel oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi 'yla görüntülendi.

Milliyet'in haberine göre; Projenin bu hafta yayınlanacak bölümünün ardından 'a gideceğini belirten oyuncu, "Ağustos ayına kadar orada kalacağım" dedi.

1.5 yıl önce spor salonunda tanıştığı Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başlayan Hande Ataizi geçen yıl mayısta gelin olmayı planlıyordu.

Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile düğünlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Hande Ataizi, "Biz zaten bir aile olduk.

O yüzden düğün ikinci planda kaldı. Ne zaman kafamız rahat olursa, o zaman olacak" demişti.

Ataizi, "Sevgiliniz Dinç Aydoğdu'yla olur mu?" sorusuna ise, "Bu yaz aklımızda sadece tatil var" yanıtını verdi.

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Camdaki Kız’ın yıldızı Hande Ataizi’den evlilik açıklaması geldi!
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