‘Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Şeyma Korkmaz’dan özel açıklamalar

'MARİ KOSSES' BÜYÜK BİR AŞKLA HAYATI DEĞİŞEN SÜRPRİZLİ BİR KARAKTER'
ATV
ekranındaki üçüncü sezonuna yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile fırtına gibi giren 'Kuruluş Osman
', kadrosuna dahil ettiği oyuncular ve yeni karakterleri ile de çok konuşuldu. Dizinin yeni oyuncularından, 'Mari Kosses
' karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz
, diziyi ve rolünü anlattı...
■ Dönem işinde yer almak benim için heyecan verici. Böyle büyük bir prodüksiyonda yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Başlarda çok heyecanlıydım ve hâlâ o heyecanım sürüyor aslında. İnşallah karakterimin bu yolculuğunu seyirci de keyifle ve severek izler.
'HAZIRLIK SÜRECİ ÇOK GÜZELDI'
■ Hazırlık süreci benim için en güzel süreçti. Çok ciddi deneyimler edindim; at binmeyi ve kılıç kullanmayı öğrendim. O atlarla kurulan bağlar... Eğitmenlerimiz gerçekten çok iyilerdi, bir haftalık eğitimin sonunda biz atla dörtnala çıkabiliyorduk. Bu bizim yeteneğimizin dışında eğitmenlerin çok iyi olmasından kaynaklıydı. O süreç beni çok mutlu etmişti.
'PRENSES GİBİ YETİŞTİRİLMİŞ'
■ Canlandırdığım Mari Kosses, prenses gibi yetiştirilmiş bir kadın. Hizmetkarları var, kalede büyümüş, tüm bunların getirdiği bir kibir var tabii. Her insanın içinde olan iyi ve kötü yönler, bu karakterde de var. Dizide onunla ilgili bir kırılma noktası da olacak. Bu kırılma noktasında bir aşk var. Çok büyük bir aşkla hayatı değişen sürprizlerle dolu bir karaktere hayat veriyorum.
'SENARYOYU OKUDUĞUMDA BİRAZ KORKTUM'
■ Senaryoyu okuduğumda aslında biraz korktum, altından kalkabilir miyim diye çok düşündüm. Yapımcımız Mehmet Bozdağ
ve danışmanlarımızın önerdiği kitaplar oldu. Onları okudum, araştırmalar yaptım. Karakterimin tarihte de karşılığı var. Onları okuyarak, biraz hayal ederek, "Karakterim burada ne yapar, bununla nasıl konuşur?" diye düşünerek yola çıkmayı tercih ettim. Bana güvendiler ve beni bu karaktere uygun gördükleri için de çok teşekkür ediyorum.
'PLATOYA GİRİNCE KOCAMAN BİR ŞEHİRLE KARŞILAŞTIM'
■ 'Kuruluş Osman'ın çekimlerinin yapıldığı Bozdağ Film Platosu'na ilk kez geldiğimde gözlerime inanamadım. Çünkü İstanbul'un keşmekeşinden, trafiğinden kopup platoya giriş yaptığınız anda ormanda kocaman bir şehir ve bambaşka bir dünya görüyorsunuz. Büyük bir prodüksiyon olarak herkes bahsediyor ama gerçekten bambaşka bir şehir ve dünya varmış burada. Bir taraftan da biraz korkuttu tabii ama bu korku, bu heyecan çok güzel bir şey. Oyuncuyu dinç tutuyor.
■ Korkumu bastıran şeylerden biri de şu oldu; beni karşılayan herkes çok yapıcıydı, çok misafirperverdi. Set ekibi zaten yıllardır birlikte çalışıyor. Ben üçüncü sezonda dahil oluyorum ama bunun çok öncesi var. Gerçekten çok güzel karşılandım.