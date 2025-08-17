17 Ağustos magazin gündemi yine çok hareketli! Özcan Deniz resti çekti parayı kesti!

atv'nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda. İşte detaylar!
Yeşilçam'ın yaşayan usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, yalnızca özel hayatıyla değil fit ve formda halleriyle de magazin gündeminde öne çıkıyor. Sosyetik güzel, son olarak Bodrum'da görüntülendi; Alkoçlar'ın fit hali görenleri hayran bıraktı... Haberin detayı için tıklayın!
Futbol kariyerindeki başarılarıyla tanınan Mesut Özil, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve uyguladığı soykırımı her fırsatta gündeme taşıyor. Özil, yaşanan insanlık dışı tabloya dikkat çekerek, "Açlığın adı Gazze, sessizliğin adı dünya" ifadeleriyle tepkisini bir kez daha ortaya koydu. Detaylar için tıklayın!
'Hayal Gözlüm' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran İsmail Özkan, gazeteciler tarafından görüntülendi. Bazı mekanlara yaş sınırları getirilmesi gerektiğini düşünen Özkan, bir arkadaşının çocuğuyla birlikte gittiği Hadise konserindeki yaşadıklarını da anlattı... Detaylar için tıklayın!
Özcan Deniz ve ailesi arasındaki kavga giderek büyüyor. Şarkıcının eşi Samar Dadgar'ın şiddet iddiaları, annesi Kadriye Deniz'in açıklamaları ve kız kardeşi Yurda Güler'in açtığı davalar aile içindeki krizi daha da derinleştirdi. Özcan Deniz'in sinirlenerek annesine maddi yardımı kestiği iddia edildi. Detaylar için tıklayın!