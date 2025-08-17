Haberler Günaydın Haberleri 17 Ağustos magazin gündemi yine çok hareketli! Özcan Deniz resti çekti parayı kesti!
17 Ağustos magazin gündemine damga vuran haberlerin başında Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’i hayatından çıkarması, Mesut Özil’in İsrail’in Gazze’deki saldırılarına sessiz kalmaması ve daha pek çok gelişme yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de nefesler tutuldu!

atv'nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda. İşte detaylar!

Baklavalarıyla şov yaptı! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar fit haliyle nefes kesti...

Yeşilçam'ın yaşayan usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, yalnızca özel hayatıyla değil fit ve formda halleriyle de magazin gündeminde öne çıkıyor. Sosyetik güzel, son olarak Bodrum'da görüntülendi; Alkoçlar'ın fit hali görenleri hayran bıraktı... Haberin detayı için tıklayın!

Soykırımı lanetlemeye devam ediyor! Mesut Özil'den kalpleri acıtacak sözler... "Açlığın adı Gazze sessizliğin adı dünya"

Futbol kariyerindeki başarılarıyla tanınan Mesut Özil, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve uyguladığı soykırımı her fırsatta gündeme taşıyor. Özil, yaşanan insanlık dışı tabloya dikkat çekerek, "Açlığın adı Gazze, sessizliğin adı dünya" ifadeleriyle tepkisini bir kez daha ortaya koydu. Detaylar için tıklayın!

Hadise'nin rezilliğine tahammül edemedi! Şarkıcı İsmail Özkan'dan şoke eden sözler: "Çocuğunu konserden çıkardı"

'Hayal Gözlüm' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran İsmail Özkan, gazeteciler tarafından görüntülendi. Bazı mekanlara yaş sınırları getirilmesi gerektiğini düşünen Özkan, bir arkadaşının çocuğuyla birlikte gittiği Hadise konserindeki yaşadıklarını da anlattı...  Detaylar için tıklayın!

 

Resti çekti parayı kesti! Özcan Deniz annesini hayatından tamamen çıkardı: Aile içi kriz daha da derinleşiyor...

Özcan Deniz ve ailesi arasındaki kavga giderek büyüyor. Şarkıcının eşi Samar Dadgar'ın şiddet iddiaları, annesi Kadriye Deniz'in açıklamaları ve kız kardeşi Yurda Güler'in açtığı davalar aile içindeki krizi daha da derinleştirdi. Özcan Deniz'in sinirlenerek annesine maddi yardımı kestiği iddia edildi. Detaylar için tıklayın!

