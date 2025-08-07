Haberler Günaydın Haberleri 7 Ağustos'ta magazin gündemi yine çok dolu! Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan yürek ısıtan yardım
Giriş Tarihi: 7.8.2025 08:52 Son Güncelleme: 7.8.2025 09:51

7 Ağustos'ta magazin gündemi yine çok dolu! Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan yürek ısıtan yardım

7 Ağustos'ta magazin gündemine bomba gibi düşen olaylar yine dikkat çekiyor! Ünlü isimlerden çarpıcı açıklamalar, duygulandıran yardımlar ve çok konuşulacak sahne şovları... İşte günün öne çıkan magazin gelişmeleri!

7 Ağustos’ta magazin gündemi yine çok dolu! Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’ndan yürek ısıtan yardım
İşte günün öne çıkan başlıkları...
09:42

Son zamanlarda çok eleştiriliyordu! George Clooney'den olay sözler: “Umurumda bile değil!”

George Clooney, son dönemde oyunculuğuyla ilgili arka arkaya yapılan eleştirilere sert yanıt verdi. Ünlü oyuncu, eleştirenleri umursamadığını söyledi. Haberin detayları için tıklayın...

09:20

Gören herkes hayran kalıyor! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in evi moda dergilerinden fırlamış gibi

2016 yılında evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2022'de ilk çocukları Kurt Efe'yi dünyaya getirerek ailelerini genişletmenin sevincini yaşadı. Ünlü çiftin İstanbul'daki evi ise göz alıcı mimarisi ve şık detaylarıyla dikkat çekti. İşte Tatlıtuğ ailesinin o çok konuşulan evi! Haberin detayları için tıklayın...

09:00

Caner'in büyük aşkıydı... "Gelinim Olur musun?" Tülin'in son hali "Yıllar ona hiç acımamış" dedirtti! Bakın şimdi ne yapıyor!

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren evlilik programı 'Benimle Evlenir Misin'de Caner'in sevgilisi olan Tülin Koca'nın son hali "Yıllar ona hiç acımamış" dedirtti. Tülin Koca bakın şimdi ne yapıyor!

İŞTE DETAYLAR...

08:30

Jennifer Lopez sahnede seyirci tuvalet kuyruğundaydı! O anlar çok konuşuldu

Jennifer Lopez önceki gece verdiği konserde görkemli sahne şovları ve etkileyici performansıyla hafızalara kazındı. Ancak konserden geriye kalan tek şey müzik ve dans değildi! Binlerce kişinin akın ettiği etkinlikte tuvalet sayısının yetersizliği sosyal medyada adeta infial yarattı. Haberin detayları için tıklayın...

08:14

Jennifer Lopez İstanbul'u salladı! "Burada sizinle olmak harika"

Jennifer Lopez, İstanbul konserinde yaklaşık 1.5 saat sahnede kaldı, 6 kıyafet değiştirdi. 90 kişilik ekibiyle görkemli bir performans sergileyen Lopez'i izlemek isteyen ünlüler, konser alanına koştu. Haberin detayları için tıklayın...

07:43

Selçuk Alagöz'ün cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu

Türk popunun efsane isimlerinden Selçuk Alagöz, 5 Ağustos'ta aramızdan ayrılmıştı. Kızı Banu Alagöz'ün verdiği haber sevenlerini de derin bir yasa boğmuştu. Cenaze törenine dair detaylar netleşti. Haberin detayları için tıklayın...

07:08

Yetimlerin sesini kaptan duyurdu! Çalhanoğlu çiftinden büyük destek

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Çalhanoğlu, yetersiz beslenen Ugandalı yetim çocukların imdadına koştu. Ünlü çift, çocuklara gıda ve sağlık malzemesi yardımı yolladı. Haberin detayları için tıklayın...

06:50

Ünlü şarkıcı attan düşerek hafızasını kaybetmişti! Pınar Yıldız kaza sonrası ilk kez konuştu

Geçtiğimiz günlerde klip çekimi esnasında attan düşerek yaralanan şarkıcı Pınar Yıldız, sevenlerini korkutmuştu. Hastaneye kaldırılan şarkıcı kazanın ardından ilk kez konuştu. Haberin detayları için tıklayın...

06:27

5 milyon ödül için kıyasıya yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' para ödülüne doymuyor

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor. Haberin detayları için tıklayın...

"Kim Milyoner Olmak İster?" 1164. bölümü fragmanı yayınlandı | Video

 

ARKADAŞINA GÖNDER
7 Ağustos'ta magazin gündemi yine çok dolu! Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan yürek ısıtan yardım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz