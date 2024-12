Yönetmene taciz suçlaması

Ünlü oyuncu Blake Lively'den taciz davası! Lively, bu yaz vizyona giren "It Ends With Us" (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filminde başrolleri paylaştığı rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalıştığı iddiasıyla dava açtı.Blake Lively filmde aynı zamanda yönetmenlik koltuğunda da oturan Justin Baldoni ile başrolleri paylaştı. Lively, Justin Baldoni'yi cinsel tacizle ve itibarını yok etmeye çalışmakla suçladı.İddiaya göre; Baldoni filmin çekimleri süresince ünlü oyuncuya cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulundu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdi. Hatta ölmüş babası hakkında rahatsız edici konuşmalar yaptı. Lively, Justin Baldoni'nin senaryoda yer almamasına rağmen filme sürekli Daha fazla cinsellik içeren sahne ekletmeye çalıştığını ve kendini zor durumda bırakmak istediğini de iddia etti.