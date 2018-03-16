Ruhsatsız hurdacılar mühürleniyor

İzmit Belediyesi tarafından ilçe genelinde işyerlerinde denetimler yapılıyor. Bu kapsamda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından Sanayi bölgesindeki hurdacılara kontroller yapıldı. 12 hurdacıda yapılan kontrollerde 8 işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Bunun üzerine ruhsatsız olarak faaliyet gösteren hurdacılar mühürlenerek ticaretten men edildi.

4 hurdacının ise tahliye edildiğini belirten ekipler, " Ruhsat Denetim Müdürlüğü olarak sağlık, çevre, gürültü ve ruhsat yönünden denetimlere devam edeceğiz" dedi.