Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Kocaeli'nde kamyonet, motosiklete çarptı; 2 kardeşten biri öldü, diğer yaralandı

'nde kamyonet, motosiklete çarptı; 2 kardeşten biri öldü, diğer yaralandı

'nin Darıca ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki iki kardeşten (21) öldü, (19) ise ağır yaralandı. anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 15:48
Kocaeli'nde kamyonet, motosiklete çarptı; 2 kardeşten biri öldü, diğer yaralandı

, öğle saatlerinde, Sırasöğütler Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, aynı yöne giden yönetimindeki 41 VZ 209 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, aracın altında yaklaşık 60 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü İsmail Bal ile yanındaki kardeşi yaralandı.

Kamyonet sürücüsü kaçarken, yaralı iki kardeş, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Bal, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Kaza, saniye saniye çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'nde kamyonet, motosiklete çarptı; 2 kardeşten biri öldü, diğer yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN