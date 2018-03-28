Yıldırım’da ücretsiz internet

Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerinin şehrin tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra muhtelif bölgelerde oluşturulan YILDIRIM NET ağı ile ücretsiz internet hizmetine sahip olması için yürüttüğü çalışmalarla vatandaşları teknolojinin nimetlerinden faydalandırıyor. Emirsultan Meydanı, Yeşil Meydanı, Cazibe Merkezi 1-2, Cumalıkızık, Mimarsinan Parkı ve Mustafa Kemal İlhan Parkı'nda oluşturulan 7 farklı erişim noktasında ücretsiz olarak sağlanan internet hizmetinden bugüne kadar 62 bin 287 kullanıcı faydalandı.

Gelişen teknolojiye ayak uyduran uygulamalarıyla Yıldırım Belediyesi'nin ilçe sakinlerinin yanında olmaya devam ettiğini belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen internetten vatandaşlarımızın ve turistlerin faydalanması amacıyla bu hizmeti sunduk. 7 farklı konumda kullanıma sunduğumuz ücretsiz internet hizmetimizle bilgiye ulaşma konusunda vatandaşlarımızı mahrum bırakmıyoruz. Birçok resmi işlem, müracaat, sonuç öğrenme ve bilgilendirme gibi işlemler internet üzerinden yapılırken, YILDIRIM NET ağı ile ilçe sakinleri anlık güncel gelişmelere de saniyeler içinde ulaşabiliyor. Bu hizmetlerimizi sürdürerek ilçemizin kalkınmasını, Yıldırımlıların hayatlarını kolaylaştıracak projelerle sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

