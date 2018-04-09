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’nden öğrencilere stat dolusu bisiklet

tarafından başlatılan bisiklet dağıtımı projesi kapsamında Cephanelik Spor Tesisleri’nde düzenlenen törende, 1000 öğrenciye bisikletleri teslim edildi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 11:14
İzmit Belediyesi’nden öğrencilere stat dolusu bisiklet

nin bisiklet dağıtımları devam ediyor. düzenlenen törenle 9 okuldan 1000 öğrenciye daha bisikletleri teslim edildi. İzmit Belediye Başkanı Dr. ev sahipliğindeki bisiklet dağıtım törenine İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Başkan Vekili Recep Yıldız, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, İzmit Belediyesi meclis üyeleri, AK Parti İzmit İlçe başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Eğitim ve spor dostuyuz. Hep birlikte Kocaeli'yi, İzmit'i bir model haline getiriyoruz. Kocaeli'de 70 bin bisiklet dağıttık. Bu yıl da 12 bin 500 bisiklet dağıtıyoruz. Bisikletin çok yönlü faydası var. Her eve bir bisiklet girsin istedik. Biz sizleri çok seviyoruz. Biz ülkemizi milletimizi seviyoruz. Ayrı gayrımız yok. Sizlere hizmet etmekten bu güzel işleri yapmaktan onur duyuyoruz. Milletin kuruşunu ziyan etmeden hizmet ediyoruz. Türkiye ve Dünya'da en iddialı ve gelişmiş deprem müzemiz bitti, sanal gerçeklik küremiz bitti. En gelişmiş hastanelerinden bir tanesi de buraya yapılıyor" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından öğrencilere bisikletleri teslim edildi.

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İzmit Belediyesi’nden öğrencilere stat dolusu bisiklet
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