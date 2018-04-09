İzmit Belediyesi’nden öğrencilere stat dolusu bisiklet

İzmit Belediyesinin bisiklet dağıtımları devam ediyor. Cephanelik Spor Tesislerinde düzenlenen törenle 9 okuldan 1000 öğrenciye daha bisikletleri teslim edildi. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ev sahipliğindeki bisiklet dağıtım törenine İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AK Parti İzmit İlçe Başkan Vekili Recep Yıldız, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, İzmit Belediyesi meclis üyeleri, AK Parti İzmit İlçe başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Eğitim ve spor dostuyuz. Hep birlikte Kocaeli'yi, İzmit'i bir model haline getiriyoruz. Kocaeli'de 70 bin bisiklet dağıttık. Bu yıl da 12 bin 500 bisiklet dağıtıyoruz. Bisikletin çok yönlü faydası var. Her eve bir bisiklet girsin istedik. Biz sizleri çok seviyoruz. Biz ülkemizi milletimizi seviyoruz. Ayrı gayrımız yok. Sizlere hizmet etmekten bu güzel işleri yapmaktan onur duyuyoruz. Milletin kuruşunu ziyan etmeden hizmet ediyoruz. Türkiye ve Dünya'da en iddialı ve gelişmiş deprem müzemiz bitti, sanal gerçeklik küremiz bitti. En gelişmiş hastanelerinden bir tanesi de buraya yapılıyor" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından öğrencilere bisikletleri teslim edildi.

