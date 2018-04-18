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Lise öğrencileri ve li kadınlar, sini gezdiler

tarafından Cephanelik bölgesinde yaklaşık 10 milyon lira harcanarak yaptırılan ’nin ilk, dünyanın sayılı si, öğrenciler ve il dışından gelenlere tanıtılıyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:09
Lise öğrencileri ve Mardinli kadınlar, Deprem Müzesini gezdiler

Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileriyle bir etkinlik için İzmit'e gelen li kadınlar, 17 Ağustos Anma ve Farkındalık sini ziyaret etti. Görevliler, ziyarete gelen öğrenci ve Mardinli kadınlara müze hakkında detaylı bilgi vererek, simülasyon ile deprem anını yaşattılar.

Deprem öncesi, deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapılması gerekenler konusunda da bilgilendirilen konuklar, müzeden oldukça etkilendiklerini belirterek böylesine bir eser kazandırdığı için İzmit Belediye Başkanı Dr. 'a teşekkür ettiler.

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Lise öğrencileri ve Mardinli kadınlar, Deprem Müzesini gezdiler
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