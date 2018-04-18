Lise öğrencileri ve Mardinli kadınlar, Deprem Müzesini gezdiler

Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileriyle bir etkinlik için İzmit'e gelen Mardinli kadınlar, 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesini ziyaret etti. Görevliler, ziyarete gelen öğrenci ve Mardinli kadınlara müze hakkında detaylı bilgi vererek, simülasyon ile deprem anını yaşattılar.

Deprem öncesi, deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapılması gerekenler konusunda da bilgilendirilen konuklar, müzeden oldukça etkilendiklerini belirterek böylesine bir eser kazandırdığı için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür ettiler.

