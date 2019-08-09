Amacımız kapasiteleri artırmak

Yine Trakya'nın en güçlü olduğu sektörlerden süt ve süt ürünlerinde, birlik ve kooperatifleri destekleyeceklerini belirten Ajans Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi: "Burada bir olmak ve birlikte iş yapmak bizim için önemli bir olgudur. Bölgemizdeki işletme büyüklükleri istenilen düzeyde değildir. Dolayısıyla alt yapıyı sektörün gerçeklerine uygun olarak yenilemek ve yatırım yapmak için kooperatif veya birlik olarak hareket etmek gerekiyor. Bu program ile de birlik ve kooperatiflerimizin kurumsal kapasitelerini, pazarlama kapasitelerini artırmak temel amacımızdı. Bu programa arzuladığımız sayıda başvuru olmadı ne yazık ki, bu nedenle artan bir miktar bütçeyi diğer programlara aktardık."



TURİZMDE KAR AMACI GÜTMEYEN PROJELERE DESTEK

Turizmde ise 2019 yılında kar amacı gütmeyen kurumların projelerine destek olacaklarını anlatan Mahmut Şahin, "Özellikle turizm potansiyeli taşıyan yapı ve alanların geliştirilmesi, bölge içinde turizm noktalarının çeşitlendirilmesi, alternatif turizm faaliyetlerinin ve ürünlerinin geliştirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Destek almaya hak kazanan projeler Trakya'nın önemli turizm bölgelerindeki altyapının gelişmesine katkıda bulunacak. 2019 Mali Destek Programları sonuçlarının Trakya'ya ve ülkemize hayırlar getirmesini ve bol kazançlara vesile olmasını dilerim" dedi.