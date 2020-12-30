Tesadüfen keşfedildi yüzyılın keşfi oldu

Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında İznik İlçesi'nin tarihi dokusunu belgelemek için helikopterle yaptırdığı hava çekimi fotoğrafları incelemesi için Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'e gönderildi. Fotoğrafları inceleyen Şahin İznik gölü içerisinde tarihi bir yapının siluetini gördü. Böylece bütün dünyayı heyecanlandıran bir keşfe imza atılmış oldu. 2 bin yıllık tarihe ışık tutan olayın ardından yapılan ilk kazılarda, Apollon Tapınağı, Senato Sarayı ve Neophytos adına 4'üncü yüzyılda inşa edilen kiliseden oluşan bir Bazilika bulundu.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile İznik Müze Müdürlüğü Başkanlığı tarafından sürdürülen Bazilika kazısının danışmanlığını, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin yapıyor. Bu kazı çalışmaları aynı zamanda, Türkiye'de ilk kez sualtında bir mimari yapıda gerçekleştirilen ilk sualtı kazısı olma özelliğini taşıyor. Bu bakımdan, göl kıyısının 20 metre açığında, 2 ile 5 metre derinlikle bulunan bazilikada, alanlarında doktora ve yüksek lisans yapan uzman dalgıçlar görev alıyor.İznik gölünde bulunan ve son yüzyılın en büyük keşfi olarak kayıtlara geçen Tarihi Bazilika, düzenlemelerin ardından tıpkı Göbekli Tepe'de olduğu gibi yüzer bir iskele modeliyle ziyaretlere açılacak. Konuyla ilgili olarak alınan kararda, İznik Gölü'ndeki Bazilika'nın Göbeklitepe'de uygulanan modele benzer bir yaklaşımla tarihe ve doğaya zarar vermeyecek yüzer bir iskele ve destekleyici tanıtım mekanlarıyla ziyarete açılacak.Bursa ve Bursalılar için çok ciddi miktarlarda yatırım bütçesi ayıran Hükümet, 18 yılda Bursa'ya rekor düzeyde yatırım yaptı. Yatırımların en büyük ayağını 12.1 milyar TL ile ulaşım aldı. Aradan geçen 18 yılda Bursa için eğitime 1.6 milyar, sağlığa 1.5 milyar, adalet için ise 1.8 milyar TL'lik yatırım yapıldı. Hükümet, Bursa'ya en büyük yatırım payını, 12.1 milyar TL ile ulaşım ve haberleşme alanında yaptı.