Dağ bölgelerinde yaşamın kalitesi yükseliyor

Bursa merkez ve tüm ilçelerde ulaşım ve altyapıyı öncelikli konu olarak ele alan Büyükşehir Belediyesi, bölgelere ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmet binaları da kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Keles ilçesine kazandırılan Kültür Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Keles'in Cuma Mahallesi'nde bodrum, zemin, artı 2 kat olarak toplam 2 bin 970 metrekare inşaat alanı bulunan projenin bodrum katında 15 araçlık bir otopark alanı ve teknik odalar, zemin katında 3 adet dükkan, 60 kişilik restoran ve mutfak, birinci katında 250 kişilik düğün salonu ve ikinci katında da 185 kişilik konferans salonu ile fuaye alanı bulunuyor.Salgın sebebiyle dünyanın ve Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, devletin tüm kademeleriyle yoğun çaba sarf ederek sürecin en hasarsız şekilde atlatılması için mücadele ettiğini belirtti. Keles'in kültür, sosyal ve sanat hayatına, gençlerine ve halkına hizmet edecek bir merkezi hizmete açtıklarını ifade eden Başkan Alinur Aktaş, 17 ilçesi ve 3 milyon nüfusuyla Bursa'nın her geçen sene büyüdüğünü dile getirdi. Dağ yöresindeki 4 ilçenin nüfus olarak en küçük olmasına rağmen merkezde dağ yöresiyle bağlantılı Binlerce vatandaşın olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Bu bölgelerin geliştirilmesi gerekiyor. Yoluyla, doğalgazıyla ve diğer çalışmalarla bunun için gayret ediyoruz. Daha yapacağımız çalışmalar da var. Burada yaşayan herkesin bu hizmetlerden istifade etmesini istiyoruz. Bizler bu düşünceyle yatıp kalkıyoruz. Bu işin projelendirmesinde emeği geçen geçmiş dönem ilçe belediye başkanı Mehmet Teke ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye teşekkür ediyorum. Bizde eski yeni yok. Hep beraber hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.