Merinos ruhu yaşatılacak

Cumhuriyet dönemi sanayisinin sembol kuruluşlarından olan ve Bursa tarihinin önemli hafızalarından sayılan Merinos Fabrikası 'ndan emekli olanların daha konforlu ortamda bir araya gelebilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından anlamlı bir adım geldi. Bursa Kent Konseyi'nin düzenlediği 'Merinoslular Buluşması' ile senede bir kez buluşabilen Merinos çalışanlarının istedikleri her an görüşebilmeleri amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımını üstlenilen 'Merinos Lokali'nin temeli törenle atıldı. Merinos Parkı içerisinde 250 metrekarelik alana inşa edilen lokalin, zemin katında bay-bayanengelli wc, abdesthaneler, bebek bakım odası ve bay bayan mescitleri yer alacak. Yapının 1. katında ise lokal, mutfak ve mescit yer alacak. Yapının lokal bölümü Merinoslular Derneği'ne tahsis edilirken, çalışmaların 2022'nin Şubat ayında bitirilmesi planlanıyor.Merinos Parkı'ndaki törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Vali Vekili Mustafa Özsoy, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Merinos Emekliler Derneği Başkanı Kadir Burhan, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merinos Fabrikası'nın Türkiye ekonomisine öncülük eden kurumlardan biri olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, fabrikanın faaliyeti boyunca binlerce kişiyi istihdam ettiğine belirtti. Fabrika'nın 2004 yılında faaliyetini tamamlamasıyla Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri haline getirildiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Ölçek olarak büyük olmayan ama anlam itibariyle çok büyük önemi olan projenin temelini atıyoruz. Bursa deyince akla bazı önemli yerler, markalar ve isimler gelir. Ama Merinos ayrı bir öneme sahiptir. Merinos, 1935 yılında bizzat Atatürk tarafından temeli atılan tekstil fabrikalarının en değerlilerinden birisidir. O yıllarda Bursa'nın nüfusu 150 bin civarındaydı. İlk yıllarında 1650 kişiyi istihdam etmiş. Bursa'nın hızla büyümesi, özel sektörün çok güçlenmesi ve yeni sanayi bölgelerinin açılmasıyla Merinos'ta da bir dizi değişimler oldu. Bu fabrika tarihi boyunca toplam 17 bin 500 kişiye ekmek kapısı olmuş. 2004 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Merhum Hikmet Şahin'le başlayan proje kapsamında fabrika, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ne dönüştürüldü. Yeşil alanları, salonları, konferans, organizasyon, fuar ve benzeri etkinliklerle artık başka bir manada Türkiye ekonomisine destek veriyor" dedi. Lokalin tamamlanmasıyla birlikte Merinos Parkı içinde birçok ihtiyacın karşılayacağını ifade eden başkan Aktaş, bay ve bayan tuvaletleri, abdest alma yerleri, bebek bakım odaları ve mescitlerin yanında Merinoslular'ın anılarını tazeleyebileceği bir alanın oluşturulacağını dile getirdi. Projeye öncülük etmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Bursa'nın her bölgesinde Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalar yürüttüğünü, ölçeği büyük olmayan ama anlamı büyük olan projeleri yürüttükleri için belirtti.