Baş Belası 12.bölüm izle: Baş Belası son bölümde ortaklar seri katilin peşinde!

BAŞ BELASI 12.BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Şebeke'nin çökertilmesinin ve suçluların yakalanmasının ardından rahat bir nefes almayı düşünen İpek ve Şahin'i zor bir cinayet vakası beklemektedir. Elde edilen ipuçları bir seri katille karşı karşıya oldukları izlenimini vermektedir. İkili bu vakayla uğraşırken, organize şube bir sorgulama için İpek'ten yardım ister. İpek'i çağıran Şahin'in akademiden eski arkadaşı çok da hoşlanmadığı baş komiser Aytuğ'dur. Çapkınlığıyla tanınan Aytuğ'un İpek'le yakınlaşma çabası Şahin'i kıskandırır.

Diğer taraftan son videosuyla sosyal medyada olay yaratan Nazlı, gelen olumsuz bir yorumun peşine düşer. Bu konuda Yener'den yardım alacaktır. Ancak işler beklediği gibi gitmez ve kendini karakolda bulur. Diğer yanda aşklarını gizlilikle yaşayan Nermin ve Doruk, Mehmet tarafından görülürler. Doruk'u yanına çağıran Mehmet onu bir seçime zorlar.

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