Caprese Salad Tarifi: Caprese Salad nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Caprese Salad tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılmasının ardından merak konusu olarak Caprese Salad nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılıyor.
CAPRESE SALAD NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 1 paket suda mozzarella
- 1 adet domates
- 2 tutam Akdeniz yeşilliği
Pesto sos için:
- 5-6 adet kıyılmış fesleğen yaprağı
- 1 çorba kaşığı kıyılmış antep fıstığı
- 1/5 diş kıyılmış sarımsak
- Yarım çorba kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
- Yarım çorba kaşığı tuz
CAPRESE SALAD YAPILIŞI
- Mozzarella peyniri ve domatesi dilediğiniz şekilde dilimleyin.
- Pesto sos için derin bir kasede fesleğen, antep fıstığı, sarımsak, parmesan peyniri, zeytinyağı ve tuzu iyice çırpın.
- Mozzarella peyniri, domates ve Akdeniz yeşilliğini servis tabağına yerleştirin.
- Dilediğiniz şekilde süsleyip, üzerine pesto sos gezdirerek servis yapın.