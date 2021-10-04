Görümce filmi Star Tv ekranlarına 4 Ekim Pazartesi akşamı gelecek. Filmde Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamakta olup kötü sürprizlerle karşılaşılacaktır. Çünkü kardeşi Ahmet bir kıza aşık olmuş olup işler hızla ilerleyecektir. Eğlenceli çekişmelerin yaşandığı komedi türünde olan Görümce filmi konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları kimler?

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet'i de türlü komik maceralar beklemektedir...

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI

Gelin-görümce arasındaki çekişmeli ilişkiyi mizahi bir dille ele alan filmde başrolleri Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece üstleniyor.



Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular: Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece

Tür: Komedi

Ülke: Türkiye