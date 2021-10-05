Sosyete mantısı tarifi: Sosyete mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Sosyete mantısı tarifi MasterChef son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak Sosyete mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SOSYETE MANTISI NASIL YAPILIR?

SOSYETE MANTISI MALZEMELER

3 adet yufka

2 yemek kaşığı tereyağ

1 adet yumurta

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

1.5 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı zeytinyağı

SOSYETE MANTISI TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Yufkanızı 4'e bölmek yerine 6 ya da 8'e bölerek, adet miktarını arttırıp, mantıların boyutlarını küçültebilirsiniz. Dilerseniz iç harcını patatesle de hazırlayabilirsiniz.

SOSYETE MANTISI NASIL YAPILIR?