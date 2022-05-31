Üç Kız Kardeş son bölüm canlı izle | Üç Kız Kardeş 14. bölüm kesintisiz Kanal D ile canlı izleme ekranı!

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Üç Kız Kardeş bu akşam izleyicilerle buluşacak. Üç Kız Kardeş'in 31 Mayıs Salı günkü bölümü için heyecan dorukta. Fragmanlarda anlaşıldığı üzere işler daha da karışacak. Üç Kız Kardeş 14. bölüm canlı yayın linki de birçok izleyici tarafından merak ediliyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm canlı izleme ekranı!
Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.
Üç Kız Kardeş son bölümde gazetede çıkan bir haber Türkan'ın tüm yaşamını altüst eder. Somer kıskançlık krizine girmiştir. Rüçhan ise Nesrin'e gidip Türkan hakkında kötü sözler söyler. Ne yapacağını bilemeyen Türkan kendini anlatmak ister ama babasından başka kimse ona inanmaz. Oysa haberi yaptıranın kim olduğunu Mine bilmektedir. Sadık, Somer'i karşısına alıp konuşur. Sonunda Somer, Türkan'ın suçsuz olduğunu anlar.
Üç Kız Kardeş oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan ve Benian Dönmez yer almıyor.