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Giriş Tarihi: 22.9.2021 16:03

Üçkağıtçı filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Üçkağıtçı filmi oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

Üçkağıtçı filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Üçkağıtçı filmi oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

22 Eylül Çarşamba akşamı Show Tv ekranlarına gelecek olan Üçkağıtçı filmi merak ediliyor. 1981 yılında sinemaseverlerin karşısına çıkan filmin çekimleri İstanbul’da yapılmış olup başrolünde Kemal Sunal yer alıyor. Yeşilçam’ın en ünlü ve sevilen filmleri arasında yer alan filmde Almanya’da yaşayan Rıfkı’nın hikayesi anlatılıyor. Peki; Üçkağıtçı filmi konusu nedir? Üçkağıtçı filmi oyuncuları kimler?

Üçkağıtçı filmi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında araştırmalar, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Almanya'da yaşayan Rıfkı, ölen babasından miras kalan mallarını satmak için yıllar önce ayrıldığı köye geri döner. Rıfkı'nın köye gelmesi ile yaşanan birkaç tesadüf, adının "ermiş"e çıkmasına neden olur. Sonrasında ise Rıfkı kendine hem dost hem düşman edinecek ancak bu süreçte de Rıfkı, mucizeler yaratacaktır. Peki, Üçkağıtçı filmi konusu nedir? Üçkağıtçı filmi oyuncuları kimler?

ÜÇKAĞITÇI KONUSU

Almanya'da yaşayan Rıfkı, ölen babasından miras kalan mallarını satmak için yıllar önce ayrıldığı köye geri döner. Rıfkı'nın köye gelmesi ile yaşanan birkaç tesadüf, adının "ermiş"e çıkmasına neden olur. Uzun süredir yağmayan yağmurun yağmasını, evde kalmış kadınların muratlarına ermesini, kötürüm olanların koşmaya başlamasını sağlayan Rıfkı, bunların hepsini şans eseri yapsa da mahallenin övgüsünü kazanır. Onu sevenler kadar, Rıfkı'yı kendisine düşman görenler de yok değildir. İnsanların baskısı sonucu Belediye Reisi seçimlerine giren Rıfkı, yapılan müdahalelere rağmen seçimi kazanır. Ancak bu süreçte Rıfkı'nın yarattığı mucizelerin aslında gerçek olmadığı ortaya çıkar.

ÜÇKAĞITÇI NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden Üçkağıtçı'nın çekimleri, İstanbul Zekeriyaköy'de gerçekleşmiştir.

ÜÇKAĞITÇI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Rıfkı
Ülkü Özen - Nuriye
Ali Şen - Satılmış Ağa
Turgut Özatay - Armutlulu Hasan
Nizam Ergüden - Sabri
Reha Yurdakul - Kahveci Rıza
Hakkı Kıvanç - Mustafa
Arap Celal - Köylü
Zeki Sezer - Belediye Memuru Zeki
Muhteşem Durukan - Durmuş
Zehra Uçar - Raziye
Renan Fosforoğlu - Ahmet Efendi
Yadigar Ejder - Hamza
Zeki Alpan - Arif Efendi
Haydar Karaer - Bakkal
Ahmet Turgutlu - Kasap

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Üçkağıtçı filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Üçkağıtçı filmi oyuncuları kimler ve nerede çekildi?
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