Üçkağıtçı filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Üçkağıtçı filmi oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

Üçkağıtçı filmi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında araştırmalar, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Almanya'da yaşayan Rıfkı, ölen babasından miras kalan mallarını satmak için yıllar önce ayrıldığı köye geri döner. Rıfkı'nın köye gelmesi ile yaşanan birkaç tesadüf, adının "ermiş"e çıkmasına neden olur. Sonrasında ise Rıfkı kendine hem dost hem düşman edinecek ancak bu süreçte de Rıfkı, mucizeler yaratacaktır. Peki, Üçkağıtçı filmi konusu nedir? Üçkağıtçı filmi oyuncuları kimler?

ÜÇKAĞITÇI KONUSU

Almanya'da yaşayan Rıfkı, ölen babasından miras kalan mallarını satmak için yıllar önce ayrıldığı köye geri döner. Rıfkı'nın köye gelmesi ile yaşanan birkaç tesadüf, adının "ermiş"e çıkmasına neden olur. Uzun süredir yağmayan yağmurun yağmasını, evde kalmış kadınların muratlarına ermesini, kötürüm olanların koşmaya başlamasını sağlayan Rıfkı, bunların hepsini şans eseri yapsa da mahallenin övgüsünü kazanır. Onu sevenler kadar, Rıfkı'yı kendisine düşman görenler de yok değildir. İnsanların baskısı sonucu Belediye Reisi seçimlerine giren Rıfkı, yapılan müdahalelere rağmen seçimi kazanır. Ancak bu süreçte Rıfkı'nın yarattığı mucizelerin aslında gerçek olmadığı ortaya çıkar.

ÜÇKAĞITÇI NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden Üçkağıtçı'nın çekimleri, İstanbul Zekeriyaköy'de gerçekleşmiştir.

ÜÇKAĞITÇI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Rıfkı

Ülkü Özen - Nuriye

Ali Şen - Satılmış Ağa

Turgut Özatay - Armutlulu Hasan

Nizam Ergüden - Sabri

Reha Yurdakul - Kahveci Rıza

Hakkı Kıvanç - Mustafa

Arap Celal - Köylü

Zeki Sezer - Belediye Memuru Zeki

Muhteşem Durukan - Durmuş

Zehra Uçar - Raziye

Renan Fosforoğlu - Ahmet Efendi

Yadigar Ejder - Hamza

Zeki Alpan - Arif Efendi

Haydar Karaer - Bakkal

Ahmet Turgutlu - Kasap