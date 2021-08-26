Sevdiği kızın kalbini kazanabilmek için kabadayı olmaya çalışan bir adamın hikayesinin anlatıldığı Yedi Bela Hüsnü filmi 26 Ağustos Perşembe akşamı Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Hüsnü, kalbini Hüsniye'ye kaptırmış ancak hislerine karşılık bulamamıştır. Sevdiği kızın kalbini kazanmak için Hüsnü her yolu deneyecektir. Peki, Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU

Yedi Bela Hüsnü, sevdiği kızın kalbini kazanmak için kabadayı olmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Hüsnü, kalbini mahallenin güzel kızı Hüsniye'ye kaptırır. Ama ne yazık ki hisleri karşılıklı değildir. Genç kızın kalbini kazanmaya çalışan Hüsnü, arkadaşı Cemal'den kendisine yardım etmesini ister. Hüsnü, Cemal'in verdiği taktikleri harfiyen yerine getirse de sonuçta değişen bir şey olmaz. Bu sırada Hüsniye'nin yaşadığı mahallenin tapuları, türlü oyunlarla Malik adındaki bir adama geçmiştir. Malik, mahallede yaşayanlardan kısa sürede evlerini boşaltmalarını isteyince insanlar ne yapacaklarını şaşırır. Herkes yaşananlara karşı çıkabilecek bir babayiğidin çıkmasını beklemektedir.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Şevket Altuğ, Ali Şen, Atilla Ergün, Nermin Denizci, Belkıs Dilligil gibi isimler bulunuyor.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yedi Bela Hüsnü filminin çekimleri İstanbul'un Levent semtinde gerçekleştirildi.