Devlet üniversitelerine akademik personel alımı ilanı yayımlandı! Başvuru şartları ve diğer detaylar

Bitlis Eren Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi, mevcutta ihtiyaç duyduğu akademik personel ihtiyacını karşılayabilmek adına boş kadrolar için alım ilanı yayımlandı. Söz konusu ilanlara yapılan başvuruların ardından Bitlis Eren Üniversitesi'ne 13, Mersin Üniversitesi'ne 26 akademik personel alımı gerçekleştirilecek. Fen – Edebiyat ve Güzel Sanatlar Fakülteleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek akademik personeli alımı için birtakım başvuru şartları bulunuyor. İşte akademik personel adaylarının merak ettiği başvuru şartları ve diğer detaylar…

MERSİN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIMI

Mersin Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre adaylarda aranan başvuru şartları şu şekilde:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen koşullar aranır.

Özel yetenekle öğrenci alan programlar için başvurularda herhangi bir ALES puan türü kullanılacaktır.

Eğitim Bilimleri bölümleri için adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

Özel yetenekle öğrenci alan programlar için başvurularda herhangi bir ALES puan türü kullanılacaktır.

Eğitim Bilimleri bölümleri için adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

Müracaat Edecek Adaylardan istenen belgeler:

Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitenin başvuru sayfasındaki duyurular alanından temin edilebilir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Özgeçmiş

Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya E-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)

Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesinin aslı

6. Lisans Transkripti (Onaylı Örneği) (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK'ün yayınlamış olduğu 4'lük ve 5'lik sistemin 100'lük Sistemde Eşdeğerliliği tabloları dikkate alınacaktır),

Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl)

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIMI

Bitlis Eren Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre adaylarda aranan başvuru şartları şu şekilde:

Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır.

Müracaat edecek adayların "Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi"nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmekte olup, (http://www.bitliseren.edu.tr/) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar/Yönergeler kısmından başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları "hizmet belgesini" dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

İlanda belirtilen koşulları taşımayanların ve belirlenen süre içerisinde başvurusunu yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır