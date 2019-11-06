Ankara Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi personel alımı yapılacağını duyurdu! Başvuru şartları neler?

Ankara Üniversitesi, yayımlandığı ilan ile birlikte akademik kadrolarda görevlendirilecek akademisyen personel alımı yapılacağını duyurdu. Söz konusu ilanda, başvuruda bulunacak kişilerin taşıması gereken şartlar, başvuru tarihleri ve kadro dağılımları açık bir şekilde adaylar ile paylaşıldı. Biz de üniversitenin akademik personel alımı için açtığı bu ilana dair satır başlarını bir araya getirdik.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

5 Kasım tarihi itibarıyla adayların erişimine açılan akademik personel alımı ilanı, 20 Kasım tarihine kadar ilanda kalacak. Adayların bu 15 günlük süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitenin akademik personel alımı için açtığı ilanda, adayların taşımaları gereken özellikler belirtiliyor. Bununla birlikte ilanın detaylarında başvurunun nasıl yapıldığı, başvuru için gerekli olan belgeler gibi başvurucu sürecine ilişkin detaylara da yer verilmiş. Üniversitenin açtığı ilan şu şekilde:

Başvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

Sonuçlar kadronun ilan edildiği birimin internet adresinde yayımlanacaktır.

Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.

Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.

06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 31 inci maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlanımıza http://www.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Özgeçmiş,

Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve lisansüstü öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösteren onaylı belge)

Lisans Transkripti (onaylı belge) (4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK'ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

ALES Belgesi 7-2 adet fotoğraf

Yabancı Dil Belgesi

Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)