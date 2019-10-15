MSB HKK sözleşmeli er personel alımı ne zaman başlıyor? Sözleşmeli er seçim aşamaları neler?

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli er adaylarına yönelik başvuru süreci tamamlandı. Bakanlık tarafından paylaşılan sonuçlar doğrultusunda ön başvurusu kabul edilen adaylar arasından birinci grupta yer alanların seçim aşaması faaliyetleri, 16-23 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci grup adayların seçim aşaması faaliyetleri için belirtilen tarih ise 24 Ekim 2019.
Başvuru sonucunu https://personeltemin.msb.gov.tr/ üzerinden e-Devlet girişi yaparak sorgulayan adayların, kendilerine belirtilen tarih ve saatte, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresinde bulunmaları gerekiyor. Başvuru kılavuzunda yer alan belgeler ile birlikte seçim aşaması faaliyetlerine katılan adaylar; evrak kabul, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, sözlü mülakat, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerinden oluşan süreç hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu bağlamda adaylar tarafından merak edilen Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er temini için gerçekleştirilecek seçim aşaması faaliyetleri ile ilgili sürecin detaylarını bir araya getirdik.
MSB tarafından yayımlanan HKK sözleşmeli er temini başvuru kılavuzuna göre seçim aşaması faaliyetleri 5 ana başlıktan oluşuyor. Sonuç sorgulama sayfasında kendilerine belirtilen tarih ve saatte, e-Devlet şifreleri ve evrakları ile seçim aşamalarına katılacak adaylar için süreç şu şekilde işleyecek:
MSB tarafından yayımlanan kılavuzda, adayların seçim aşamalarına katılırken yanlarında bulundurmaları gereken belgeler yer alıyor. Kılavuza göre adayların, seçim aşamaları faaliyetlerine katılırken bir adet yarım kapaklı pembe dosyanın içerisinde aşağıdaki sıraya göre hazır bulundurmaları gereken belgelerin listesi şu şekilde:
Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.