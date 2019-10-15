MSB HKK sözleşmeli er personel alımı ne zaman başlıyor? Sözleşmeli er seçim aşamaları neler?

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli er adaylarına yönelik başvuru süreci tamamlandı. Bakanlık tarafından paylaşılan sonuçlar doğrultusunda ön başvurusu kabul edilen adaylar arasından birinci grupta yer alanların seçim aşaması faaliyetleri, 16-23 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci grup adayların seçim aşaması faaliyetleri için belirtilen tarih ise 24 Ekim 2019.

Başvuru sonucunu https://personeltemin.msb.gov.tr/ üzerinden e-Devlet girişi yaparak sorgulayan adayların, kendilerine belirtilen tarih ve saatte, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresinde bulunmaları gerekiyor. Başvuru kılavuzunda yer alan belgeler ile birlikte seçim aşaması faaliyetlerine katılan adaylar; evrak kabul, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, sözlü mülakat, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerinden oluşan süreç hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu bağlamda adaylar tarafından merak edilen Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er temini için gerçekleştirilecek seçim aşaması faaliyetleri ile ilgili sürecin detaylarını bir araya getirdik.

MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığı Seçim Aşamaları Neler?

MSB tarafından yayımlanan HKK sözleşmeli er temini başvuru kılavuzuna göre seçim aşaması faaliyetleri 5 ana başlıktan oluşuyor. Sonuç sorgulama sayfasında kendilerine belirtilen tarih ve saatte, e-Devlet şifreleri ve evrakları ile seçim aşamalarına katılacak adaylar için süreç şu şekilde işleyecek:

Evrak kabul

Fiziki değerlendirme

Fiziki yeterlilik testi

Mülakat

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması

MSB Hava Kuvvetleri Komutanlığı Seçim Aşamaları Belgeleri

MSB tarafından yayımlanan kılavuzda, adayların seçim aşamalarına katılırken yanlarında bulundurmaları gereken belgeler yer alıyor. Kılavuza göre adayların, seçim aşamaları faaliyetlerine katılırken bir adet yarım kapaklı pembe dosyanın içerisinde aşağıdaki sıraya göre hazır bulundurmaları gereken belgelerin listesi şu şekilde:

Sınava çağrı belgesi

Adayın sözleşmeli er olmak istediğini belirtir nitelik taşıyan dilekçe

Halihazırda silah altında bulunan adaylar için nitelik belgesi

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi

Öğrenim diploması

Askerlik hizmetini tamamlamış adaylar için terhis belgesi

Askerlik hizmetini tamamlamamış adaylar için askerlik durum belgesi

Son altı ay içerisinde çekilmiş sekiz adet vesikalık fotoğraf

Adli sicil kaydı

Fiziki yeterliliğin ölçümü için gerçekleştirilecek şınav, mekik gibi faaliyetler esnasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir." yazısını içeren imzalı muvafakat yazısı

Şehit ve gazi çocuklarının durumunu kanıtlar nitelikte belgesi

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.