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Sabah memurlar: Askere iş güvencesi! Askerler erken emekli olabilir mi? alabilir mi?

olanlar, askerliği bitenler dikkat! Askerliğini yapanlar döndüklerinde aynı işyerinde çalışmaya devam edecekler. Üstelik askerlik erken emekliliğe de yardımcı oluyor. Sabah yazarı askerliğin avantajlarını Sabah Memurlar'a yazdı…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Askeri Personel
Giriş Tarihi: 18.10.2019 16:38
Sabah memurlar: Askere iş güvencesi! Askerler erken emekli olabilir mi? Asker tazminat alabilir mi?

İş yasamız askere giden gençler için önemli hükümler içeriyor. 31. Madde'de "Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler, bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe, o andaki şartlarla işe almak zorundadır" diyor. İşveren bunu yapmaz ise yine aynı maddede işçiye 3 aylık ücret tutarında ödemesi gerektiği de yazılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, askerlik bitiminden sonra 2 ay içinde başvurmak. Bu başvuruyu noter kanalıyla ve yazılı yapmakta fayda var. Böylece ileride problem çıkarsa elde delil olacaktır.

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Sabah memurlar: Askere iş güvencesi! Askerler erken emekli olabilir mi? Asker tazminat alabilir mi?
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