Cevap:

doğrudur. belirli iş sözleşmesi ile ya da uçak kabin görevlileri gibi borçlar kanuna tabi çalışanlarda sözleşme şartlarında uyulduğu sürece tazminat olmyor. Yani sizin yaptığınız sözleşmeler çok önemli. Orada tazminat maddeleri de bulunmalıdı5.

ancak turizmde olduğu gibi sürekli belirli iş sözleşmesi yapılıyorsa bu kez tazminat hakkı doğr ya da askıya alınıyorsa sözyeşme yine tazminat hakkı doğir. Süüre ise çalışılan süre ile hesaplanır. Toplu iş sözleşmesini imzalayan uçucu personel iş kanunua tabi oluyor.