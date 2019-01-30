13.06.2016 işe giriş. 10.10.2017 tarihinde engelli vergi indiriminden faydalanarak emekli oldum. Sadece kıdem tazminatı verildi. İzinlerim ve diğer haklarım saklı kalmak şartıyla 11.10.2017 işe girişim yapıldı ve 30.09.2018 çıkış verildi.1 yılım dolmadığı için kıdem tazminatım verilmedi. Buradan kötü niyet aranabilir mi? (B.Çelik)
1 yılınız dolmadığı için kıdem tazminatı almamanız normal. İşten çıkış sebebiniz önemli. Eğer kötü niyet varsa orada aranmalı. Kıdem tazminatı almasanız da ihbar tazminatı hakkınız var. Bunun için 4 haftalık paranızı talep edebilirsiniz.