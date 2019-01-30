Cevap:

1 yılınız dolmadığı için kıdem tazminatı almamanız normal. İşten çıkış sebebiniz önemli. Eğer kötü niyet varsa orada aranmalı. Kıdem tazminatı almasanız da ihbar tazminatı hakkınız var. Bunun için 4 haftalık paranızı talep edebilirsiniz.