1988 yılından sigorta girişim var emeklilik primim dolmuştu. Emeklilik için SGK'ya basvurduğumda 1988 yılındaki girişimin müfettiş denetimi tarafından günlerimin silindiği söylendi. O günlerim için ne yapabilirim? KADİR ASLAN
Eğer hileli bir sigorta değilse, fiilen çalışmışsanız, ya da hatır sigortası değilse dava açıp hakkınızı arayabilirsiniz. Öncelikle niçin silindiğini öğrenmeniz ya da biliyorsanız bize bildirmeniz gerekiyor. SGK primleri mutlaka bir sebep olduğu için siliyor. Birkez daha uyaralım, eğer hatır sigortası gibi çalışmadan sigorta yaptırırsanız tespit edildiğinde tüm günleriniz siliniyor ve yatırdığınız paralar da yanıyor.