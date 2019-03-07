Cevap:

Eğer hileli bir sigorta değilse, fiilen çalışmışsanız, ya da hatır sigortası değilse dava açıp hakkınızı arayabilirsiniz. Öncelikle niçin silindiğini öğrenmeniz ya da biliyorsanız bize bildirmeniz gerekiyor. SGK primleri mutlaka bir sebep olduğu için siliyor. Birkez daha uyaralım, eğer hatır sigortası gibi çalışmadan sigorta yaptırırsanız tespit edildiğinde tüm günleriniz siliniyor ve yatırdığınız paralar da yanıyor.