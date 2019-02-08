Haberler > Memurlar Haberleri > EMEKLİ Haberleri > Emekli adayları dikkat! 10 yıllık çalışma emekli olmaya yetiyor!

adayları dikkat! 10 yıllık çalışma emekli olmaya yetiyor!

olmak için fazla çalışmaya gerek yok. İsteyen sigortalılar 10 yıl (3.600 gün) çalışıp ya da borçlandıklarında emeklilik hakkına kavuşuyor. Peki bunun şartları nelerdir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Bunun için günü tamamladığınız tarih önemli. 10 yıl çalışarak nasıl emekli olacağınızı Sabah gazetesi yazarı örnek hesaplamalar ve tablolarla anlattı.

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM EMEKLİ Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 13:03
Emekli adayları dikkat! 10 yıllık çalışma emekli olmaya yetiyor!

Emeklilikle ilgili şartlar her reformdan sonra giderek zorlaşıyor. Dahası yaş şartı kademeli olarak 65'lere kadar çıkıyor. Ancak eski sigortalılar için değişik fırsatlar da var. Özellikle 9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emeklilik imkânı bulunuyor. Burada 10 yıllık prim (3.600 gün) ile birlikte sigortalı olunan tarihten bu güne 15 yıl geçmesi gerekiyor ki, bu zaman da çoktan doldu. Böylece sigortalı olduktan sonra fazla çalışma imkânı bulamayan, özellikle kadın sigortalılar için sistem emeklilik imkânı sunuyor. Üstelik bu primleri çalışarak doldurmak da şart değil. Borçlanma imkânı da var.


BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli adayları dikkat! 10 yıllık çalışma emekli olmaya yetiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN