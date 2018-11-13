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Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarına 10 bin 36 kişilik kadro ihdas edildi

İHA Emniyet Personeli Haberleri
Giriş Tarihi: 13.11.2018 03:01 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 09:31
Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 36 KADRO İHDASI

Ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi.

İhdas edilen söz konusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi
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