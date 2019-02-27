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15 bin ve bekçi alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Soylu, 2019 yılında alınacak 10 bin sayısının 15 bine yükseltileceğini söyledi.

DHA Emniyet Personeli Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 09:58
15 bin polis ve bekçi alınacak

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi'nde muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcilerine seslenen Süleyman Soylu, 2019 polis ve bekçi alımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"15 BİN POLİS ALACAĞIZ"

Bakan Soylu, "Bekçi sistemi Cumhurbaşkanımızın ürettiği bir sistem. Vatandaşımız rahat uyurken bekçi görev başında olacak dedi ve hemen 10 bin bekçi alımı yaptık. İstanbul'a 2 bin 800-2 bin 900 bekçi verdik. Şimdi İstanbul'a bin 200 veya bin 250 bekçi daha veriyoruz. Toplamda 4 bin bekçi olacak. Dün akşam belirledik 8 bin bekçi çıkıyor, Martta binini İstanbul'a veriyoruz. Böylelikle İstanbuldaki bekçi sayısı 5 bin olacak.10 bin polis alıyorduk. Sayıyı dün akşam 15 bin'e çıkardık.15 bin polis alacağız. Bunun büyük bir bölümünü de İstanbul'a vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"DEDİKODULAR İLE İNSANLARIN KAFASINI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Muhtarların maaşlarında kesinti yaşanacağı iddialarına ilişkin de Soylu, "Bu bir dedikodu. Akıl karı bir iş değil. Bu tür dedikodular ile insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Muhtarlarımızın özlük hakları konusunda çok önemli adımlar attık. Sayın Cumhurbaşkanımız bunlar bunlar olacak dedi biz de o dedikten sonra güle oynaya yaptık" diye konuştu.

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