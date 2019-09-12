24. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı! EGM ile POMEM 24.Dönem sınav sonuçları sorgulama!

Polis Akademisi tarafından yapılan ve merakla beklenen 24. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile açıklanan POMEM 24. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

24. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

"Güven Masası" uygulaması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 2.500 lisans ve 500 önlisans mezunu olmak üzere toplam 3.000 kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınav sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika duyurusu ile POMEM 24. Dönem sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte sorgulama ekranı ve detaylar...