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özel harekat () başvurusu son gün! 25. Dönem POMEM özel harekat başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruyla EGM kapsamında özel harekat (500 kadın öğrenci) alımı yapılacağı bildirilmişti bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kapsamında 17 Eylül tarihinde başvurular başladı. Bugün sona erecek olan başvurular için adaylar internet üzerinden başvuru şartlarını araştırmaya başladı. POMEM özel harekat PÖH başvurusu nasıl yapılır? POMEM özel hareket başvuru ekranı ve şartları haberimizde…

Giriş Tarihi: 27.9.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 11:53
POMEM özel harekat (PÖH) başvurusu son gün! 25. Dönem POMEM özel harekat başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak 500 kadın özel harekat alımı için başvuru dönemi bugün itibariyle sona eriyor. En az lise veya dengi okul olmak üzere, lisans veya önlisans mezun şartıyla yapılacak alımlarda adayların diğer şartlara da uygunluğu önemli olacak. Peki, özel harekat başvurusu nasıl yapılır? POMEM özel harekat () başvuru ekranı haberimizde…

POMEM ÖZEL HAREKAT BAŞVURU EKRANI

Kadın PÖH alımı için 17 Eylül'de başlayan başvurular 27 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. Haberimizin devamında detaylara ve başvuru ekranına ulaşabilirsiniz…

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POMEM özel harekat (PÖH) başvurusu son gün! 25. Dönem POMEM özel harekat başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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