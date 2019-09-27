POMEM özel harekat (PÖH) başvurusu son gün! 25. Dönem POMEM özel harekat başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak 500 kadın özel harekat alımı için başvuru dönemi bugün itibariyle sona eriyor. En az lise veya dengi okul olmak üzere, lisans veya önlisans mezun şartıyla yapılacak alımlarda adayların diğer şartlara da uygunluğu önemli olacak. Peki, POMEM özel harekat başvurusu nasıl yapılır? POMEM özel harekat (PÖH) başvuru ekranı haberimizde…

POMEM ÖZEL HAREKAT BAŞVURU EKRANI

Kadın PÖH alımı için 17 Eylül'de başlayan başvurular 27 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. Haberimizin devamında detaylara ve başvuru ekranına ulaşabilirsiniz…