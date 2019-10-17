Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi ile Bekçilik sözlü mülakat sonuçları nasıl sorgulama!

Polis Akademisi tarafından yapılan ve binlerce bekçi olmak isteyen aday için sözlü mülakat sonuçları adına heyecan başladı. Sözlü mülakat döneminin 12 Ekim tarihinde bitmesi üzerine adaylar kendilerine denk gelen soruya göre sınavlarını ortalama 3 dakika içerisinde verdiler. Sınavdan çıkan adaylar arama motorlarında "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" ya da "Bekçilik sözlü mülakat sonuçları" araması yapmaya başladılar. Mülakat sonuçları değerlendirmesi; adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının %25'i ve sözlü sınav puanının %50'sinin toplamı olarak hesaplanıyor. Peki buna göre; bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.