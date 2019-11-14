Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım başladı! PA ile Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sonuç sorgula!

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecan dorukta. Kasım ayında açıklanması beklenen sonuçlar için binlerce bekçi adayı gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne çevirdi. Mülakat aşamalarını tamamlayan adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapacaklar. Kurumun resmi sitesi üzerinden öğrenilecek olan bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sonuçları sorgula!

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce bekçi adayını yakından ilgilendiren bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecan dorukta. Mülakat aşamasını tamamlayan adaylar sonuçların açıklanması için gözlerini EGM PA'ya çevirdi. Bu bağlamda; bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizin içeriğinden konu ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.