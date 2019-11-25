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ne zaman açıklanacak? 2019 PA ile sorgulama ekranı!

Bekçi olmak isteyen binlerce aday bekçilik sonuçlarının açıklanmasını heyecan içerisinde bekliyor. Sözlü mülakat aşamalarının tamamlanmasının ardından sonuçlar için gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne çeviren adaylar sonuçları kurumun resmi sitesi üzerinden öğrenecek olup adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının %50'sinin toplamı olarak hesaplanacak. Aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar aynı zamanda bekçi maaşları ile ilgili bilgileri de öğrenmek istiyor. Peki; ? ile sorgula!

Giriş Tarihi: 25.11.2019 18:15 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 18:16
Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

Binlerce bekçi adayı heyecan içerisinde bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Aşamalarını tamamlayan adaylar gözlerini Polis Akademisi'nden gelecek sonuçlara çevirmiş durumda. Henüz kesin olmasa da Kasım ayı içerisinde açıklanması beklenen sonuçlar için geri sayım başladı. Adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapacak olup, sonuçlar da kurumun resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartıyla çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Bu bağlamda; ne zaman açıklanacak? Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EGM İLE BEKÇİLİK SONUÇLARI SORGULA!

için geri sayım sürüyor. Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.

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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı!
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