Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

Binlerce bekçi adayı heyecan içerisinde bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Aşamalarını tamamlayan adaylar gözlerini Polis Akademisi'nden gelecek sonuçlara çevirmiş durumda. Henüz kesin olmasa da Kasım ayı içerisinde açıklanması beklenen sonuçlar için geri sayım başladı. Adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapacak olup, sonuçlar da kurumun resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartıyla çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Bu bağlamda; bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EGM İLE BEKÇİLİK SONUÇLARI SORGULA!

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.