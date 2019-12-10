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ne zaman açıklanacak? EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!

Binlerce bekçi adayı günlerdir sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Adayların beklentilerinin giderilmesi adına gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çeviren adaylar resmi açıklamayı beklemekteler. Polis Akademisi'nin resmi sitesinden açıklanacak olan sonuçlarda son adımlara yaklaşıldı. Sözlü mülakat aşamalarının bitmesinin ardından arama motorlarında " ne zaman açıklanacak?" araştırması yapıyorlar. Haberimizin içeriğinden sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 09:33
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!

Şu sıralar en çok araştırılan konular arasında yerini alan sonuçları için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçlardan önce sözlü mülakat aşamalarını tamamlamış adaylar heyecan içerisinde bekliyorlar. Bekçi olarak istihdam edilmek için gerekli başvuruları yapan kişiler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; ne zaman açıklanacak? 2019 EGM PA ile bekçilik sonuçları sorgula!

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI! EGM PA İLE BEKÇİLİK SONUÇLARI SORGULA!

Haberimizin içeriğinden sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!
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