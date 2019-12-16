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Heyecan dorukta! açıklandı mı? 2019 EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!

Binlerce bekçi adayı sürecin tamamlanmasından itibaren bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Güncel olarak kurumun resmi sitesini takip eden adaylar sonuçların açıklanması için heyecan içinde. Atama bekleyen binlerce aday ve aileleri bu heyecanlı bekleyişin sonuçlanması adına arama motorlarında güncel olarak "?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Mülakatların ardından beklemeye koyulan adaylar yeni yıla girmeden sonuçların açıklanmasını istiyor. Bu bağlamda; ne zaman açıklanacak? 2019 Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi ile sorgulama ekranına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 09:34
Heyecan dorukta! Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!

Yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini alan binlerce bekçi adayı tarafından merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçlar için geri sayım başladı. Tüm süreci eksiksiz tamamlayan adaylar arama motorlarında "?" sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI! 2019 EGM PA İLE BEKÇİLİK SONUÇLARI SORGULA!

Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

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Heyecan dorukta! Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!
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