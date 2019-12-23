Haberler > Memurlar Haberleri > Emniyet Personeli Haberleri > Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? 2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama

sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? 2019

sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyor. Binlerce bekçi olmak aday Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçlarının açıklanması için kurumun resmi sitesini güncel olarak ziyaret ediyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken, sonuçlara göre kadroya katılmaya hak kazanan adaylar da belirlenmiş olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan bekçilik sözlü mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? 2019 PA ile ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 09:35
Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? 2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama

Yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini alan sonuçları için heyecan dorukta. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçları merakla bekleyen binlerce Çarşı ve Mahalle Bekçiliği adayları konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Eksiksiz olarak tüm süreci tamamlayan adaylar sonuçlar için gözlerini kurumun sitesine çevirdi. Bu bağlamda; ? 2019 PA ile bekçilik sonuçları sorgulama ekranı burada!

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin içeriğinden ile ilgili güncel tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? 2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN