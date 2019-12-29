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sonuçları haberi! PAEM Komiser Yardımcısı alım sonuçları açıklandı: sonuç sorgulama giriş ekranı

resmi internet sitesinde gece yarısı bir duyuru yayımlandı. Komiser Yardımcısı alım sonuçları açıklandı. Binerce aday, alım sürecinde ter dökmüş ve sonuçları beklemeye koyulmuştu. 2019-2019 döneminde PAEM’de verilecek olan eğitimin ardından 2 bin Komiser Yardımcısı görevine başlayacak. Komiser Yardımcısı görev yeri belirleme sürecinden önce PAEM Komiser Yardımcısı sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar giriş ekranını araştırıyor. İşte PAEM alım sonuçları ve PAEM giriş ekranı.

Giriş Tarihi: 29.12.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 11:22
PAEM sonuçları son dakika haberi! PAEM Komiser Yardımcısı alım sonuçları açıklandı: Polis Akademisi sonuç sorgulama giriş ekranı

Gece yarısı PAEM Komiser Yardımcısı alımı sonuçları ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. 2019 PAEM Komiser Yardımcısı sonuçları açıklandı! Resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sonuç sorgulama ekranından adaylar, sonuçları kolayca öğrenebiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından binlerce aday için PAEM Komiser Yardımcısı sonuçları sorgulama ekranı merak konusu oldu. PAEM giriş ekranına haberimizden ulaşabilir, adaylardan istenen evrak ve eşyaları haberimizden öğrenebilirsiniz.

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI SONUÇLARI

PAEM Komiser Yardımcısı alımı sonuçları için tıklayınız!

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PAEM sonuçları son dakika haberi! PAEM Komiser Yardımcısı alım sonuçları açıklandı: Polis Akademisi sonuç sorgulama giriş ekranı
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