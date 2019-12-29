PAEM sonuçları son dakika haberi! PAEM Komiser Yardımcısı alım sonuçları açıklandı: Polis Akademisi sonuç sorgulama giriş ekranı

Gece yarısı PAEM Komiser Yardımcısı alımı sonuçları ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. 2019 PAEM Komiser Yardımcısı sonuçları açıklandı! Resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sonuç sorgulama ekranından adaylar, sonuçları kolayca öğrenebiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından binlerce aday için PAEM Komiser Yardımcısı sonuçları sorgulama ekranı merak konusu oldu. PAEM giriş ekranına haberimizden ulaşabilir, adaylardan istenen evrak ve eşyaları haberimizden öğrenebilirsiniz.

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI SONUÇLARI

PAEM Komiser Yardımcısı alımı sonuçları için tıklayınız!