Bekçi alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? EGM ve PA ile 2020 bekçi başvuru şartları ve maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Bekçilik, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilmiş ve mahllelerdeki suç oranlarını önemli ölçüde azaltmış bir uygulama olma özelliği taşıyor. Bekçilik alım şartları ve bekçilik başvuru tarihleri binlerce bekçi adayı tarafından merakla araştırılıyor. 2020 yılında açılan ve açılacak olan kamu ilanları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle son zamanlarda gündeme gelen bekçilik, polis adayı olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bu göreve başvurmak isteyenler, bekçi alımı ne zaman yapılacak ve bekçilik başvuru şartları neler sorularının yanıtını araştırıyor. Bekçilik için EGM ve PA tarafından yapılacak bekçi alımı tarihleri belli oldu. Hem bekçi başvuru şartları, bekçilik sınavı hakkında detaylar ve başvuru tarihlerinin belli olup olmadığı ile ilgili bilgiler, haberimizde yer alıyor.

2020 BEKÇİLİK BAŞVURU TARİHLERİ: BEKÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? TARİHLER BELLİ OLDU MU?

Haberimizde, 2020 bekçilik alımı ile ilgili tüm önemli detaylara ulaşabilirsiniz. İşte, başvuru şartları...